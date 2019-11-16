Колишній чоловік Ані Лорак показав жінку, яка виховує доньку: відео

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу вперше показав няню дівчинки, яка доглядає за нею, коли мама на гастролях.
Жінку звуть Іра, як стало відомо з відео, що він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
Мурат Налчаджиоглу з донькою Софією
instagram / muratnalca
Дівчинка росте допитливою та винахідливою дитиною, що можна помітити по іграх, які тато з нею влаштовує. Софія показала Мурату справжній майстер-клас з виготовлення слайму, детально проінструктувавши його та няню. Налчаджиоглу зафільмував ті нечасті моменти, які йому вдається провести з дочкою, на камеру.
Софія з татом і нянею
Кадр з відео
Крім того, він влаштував дитині "квест" з пошуку скарбів. Зокрема, Мурат сховав подарунок і намалював карту для Соні. Дівчинці потрібно було з цим листком знайти презент від тата. Також він зводив її по магазинах і від душі повеселився зі своєю любов'ю, як Мурат називає Софію.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 січня Ані Лорак офіційно розлучилася з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, з яким прожила в шлюбі майже 10 років.
Причиною розриву відносин стала зрада Мурата, яка потрапила на відео з молодою моделлю Яною Бєляєвої.
Інформація про те, що співачка вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду було подано 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
1 лютого Лорак вперше з'явилася на публіці після офіційного розриву, показавши щасливе фото.
У жовтні співачка розповіла подробиці розлучення з Налчаджиоглу.
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