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16 листопада • оновлено в 10:22
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Колишній чоловік Ані Лорак показав жінку, яка виховує доньку: відео

2.7т
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Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу вперше показав няню дівчинки, яка доглядає за нею, коли мама на гастролях.

Жінку звуть Іра, як стало відомо з відео, що він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Мурат Налчаджиоглу з донькою Софією

Мурат Налчаджиоглу з донькою Софією

instagram / muratnalca

Дівчинка росте допитливою та винахідливою дитиною, що можна помітити по іграх, які тато з нею влаштовує. Софія показала Мурату справжній майстер-клас з виготовлення слайму, детально проінструктувавши його та няню. Налчаджиоглу зафільмував ті нечасті моменти, які йому вдається провести з дочкою, на камеру.

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Софія з татом і нянею

Софія з татом і нянею

Кадр з відео

Крім того, він влаштував дитині "квест" з пошуку скарбів. Зокрема, Мурат сховав подарунок і намалював карту для Соні. Дівчинці потрібно було з цим листком знайти презент від тата. Також він зводив її по магазинах і від душі повеселився зі своєю любов'ю, як Мурат називає Софію.

Just Love ❤️ Thats God for this day ☝️🙏

Публікація від Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Мурат Налчаджиоглу Ані Лорак
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес діти
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