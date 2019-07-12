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"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку

12.1т Читати матеріал російською

Співачка Світлана Лобода у відповідь на скандал із вкраденою голою фотографією у моделі Nude Yoga Girl показала пікантний знімок.

Таким чином вона відреагувала на гнів власниці та шанувальників, які влаштували рознос артистці в коментарях, а потім скаржилися, що вона все видаляє.

"Читаю. Думаю, підкинути ще дров", – підписала вона під фото, на якому виставляє груди в купальнику, а в руках тримає телефон.

Світлана Лобода читає коментарі

Світлана Лобода читає коментарі

instagram.com/lobodaofficial

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На другому пікантному знімку вона позує в мереживному топі без бретелей, манірно піднявши одне плече. У коментарях користувачі порадили не "підкидати дров", а публікувати щось своє. Також відзначили, що після такої ганьби вже нічого не страшно.

"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку

instagram.com/lobodaofficial

"Колгосп. Тільки і можете піаритися за рахунок талановитіших. Тупий шоу-бізнес", "Невже вам не набридло викладати порнуху, спробуйте викласти що щось розумне, корисне. Самій не противно", "Жалюгідна потворна курка", "З такою незмивною ганьбою, куди ж ще дров", "Що-завгодно можете підкинути, але нехай цього разу це буде вже щось своє", – відреагували фоловери.

"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку
"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку
"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку
"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку
"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку
"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня Лобода розмістила один з знімком моделі на своїй сторінці. В описі ушлося: "У Нижньому Новгороді я встану на сцені". Таким чином вона анонсувала концерт, який відбудеться 16 липня.

"Колгосп": Лобода показала груди у відповідь на критику через крадіжку

Згадок про те, що це не її персональний знімок, не було. Користувачі відразу помітили, що щось не так. Зокрема, багатьох збентежило, що не було видно обличчя. Модель Nude Yoga Girl оприлюднила саме цей знімок ще в травні 2019 року.

Пізніше Nude Yoga Girl опублікувала гнівний пост про те, що це порушення авторських прав. Також її обурило, що Лобода видаляла коментарі людей, які накинулися на неї з критикою за злодійство. До слова, співачка пізніше прибрала і сам знімок.

На знак підтримки Лободи схоже голе фото зробила скандальна Наташа Корольова, яка встала на руки без одягу.

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Особа
Світлана Лобода
Теги
шоу-бизнес скандали
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Работа и жизнь на Московии накладывает определённый отпечаток- своровать, обмануть- это так по-русски.....
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