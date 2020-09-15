Коханка Тарзана розкрила правду про їхній зв'язок і заявила про погрози Корольової

28-річна російська актриса Анастасія Шульженко заявила, що мала інтимні стосунки з чоловіком співачки Наташі Корольової Сергієм Глушком (Тарзан). Вона зазначила, що їй почали погрожувати і звинувачувати в крадіжці.

Дівчина записала відеозвернення, в якому підтвердила свій зв'язок з Тарзаном та вказала, що раніше не афішувала стосунків. Ролик опубліковано на її сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я дійсно перебувала протягом деякого часу в інтимних стосунках з Сергієм (Глушком, – Ред.). Я розумію, що він людина публічна, одружена. Я не афішувала наші стосунки і ніколи від нього нічого не вимагала в матеріальному плані", – пояснила Шульженко.

Також вона додала, що її звинувачують в крадіжці коштовностей Наташі Корольової і погрожують. Сама Шульженко заперечує причетність до зникнення великої суми у артистки. Також коханка Тарзана вказала, що їй та її сім'ї почали погрожувати.

"З боку його дружини в мережі поширили інформацію, що я скоїла злочин. Щоб налякати мене, очорнити, щоб я забула всю цю історію. Це незаконне звинувачення в тому, чого я не робила. Наразі я боюся за своє життя і життя своїх близьких", – підсумувала дівчина.

Відзначимо, з Тарзаном Шульженко познайомилася в 2019-му, відвідавши його шоу. Вона поділилася в соцмережах, що зустріч з секс-символом її "свідомої юності" справила на неї незабутнє враження, і тепер "її несе незрозуміло куди".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Корольової зникли прикраси і гроші з квартири, коли вона була у відпустці. Поки артистка відпочивала, в гості до її чоловіка нібито прийшли малознайомі дівчата, яких запідозрили в крадіжці. Серед них була і Анастасія Шульженко. Пізніше вона запевнила, що вагітна від Тарзана, а заява про крадіжку – це жіноча помста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наташа Корольова заявила, що дівчина могла прийти в їхній будинок з метою шантажу. Співачка також додала, що у Шульженко можуть бути інтимні фото і відео Корольової і Тарзана.

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