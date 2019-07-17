Кохана Павліка пролила світло на чутки про "весілля"

Кохана співака Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова спростувала інформацію про весілля.

Вона заявила в коментарі "КП в Україні", що гадки не має, звідки пішли такі чутки, хоча сама заінтригувала шанувальників кільцем на безіменному пальці і фото в білій сукні.

"Насправді про весілля з Віктором ми навіть не думали. Але якщо це станеться, то відзначимо у вузькому колі. Не знаю, звідки з'явилася ця інформація. У нашому житті не відбулися якісь зміни. Ми як працювали, так і продовжуємо працювати. У нас зараз у пріоритеті тільки робота. І все! Інших цілей поки немає", – зазначила вона.

Фото - кільце на пальці Сторіс Репяхової

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За словами Репяхової, фото з кільцем на пальці – це всього лише подяка "за гарний манікюр". Вона пояснила, що підписала на знімку салон, у якому його зробили, а "сердечко" означало, що вона любить цей заклад.

Репяхова в сукні Instagram / repyahovakate

"В основному всі погані люди відсіялися (в соцмережі. – Ред.), а гарні залишилися. Половину негативних людей я заблокувала в соцмережах, навіть тих, хто лайкав негативні коментарі. Навіщо мені переживати? Пишуть, що Віктор залишив сина. Ніхто нікого не залишав! Віктор із сином зараз спілкується частіше, ніж до того, як жив удома", – додала вона.

Репяхова Instagram / repyahovakate

Репяхова і Павлік Instagram / repyahovakate

Катерина Репяхова і Віктор Павлік Instagram / repyahovakate

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що 53-річний Павлік пішов від дружини, з якою прожив разом 7 років. З Репяховою у нього велика різниця в віці – їй 25 років. У зв'язку з інформацією про те, що вони зійшлися, на Катерину накинулися хейтери в мережі.

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