Клопотенко про відмову спілкування з росіянами: якщо думати, що нас щось об'єднує – ми станемо частиною РФ

Відомий український ведучий та кулінар-реформатор Євген Клопотенко розповів про своє ставлення до РФ і про те, чому не спілкується з росіянами.

Подробицями знаменитість поділився в інтерв'ю YouTube-програмі "Антипод". За словами Євгена, для нього Росія – країна-агресор, яка веде війну проти України. Тому в тому, щоб контактувати з її громадянами, або ж говорити про їхній певний зв'язку з українцями – він не бачить сенсу. Клопотенко також зазначив, що не вважає всіх росіян поганими, проте, на його думку, поки наша країна не сформує свою чітку національну ідею – з ними не треба говорити (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вважаю, що Росія – це агресор, вона з нами воює. І тут нема про що говорити. Звичайно, я не буду бити людину, яка приїхала з РФ і просто йде вулицею, я не буду викрикувати нічого, я толерантний. І не буду застосовувати такі ж методи, як це роблять росіяни... Звичайно, якщо розглядати нашу історію, то є якісь речі, які нас пов'язують з росіянами. Але якщо ми почнемо це підтримувати – то ми станемо відразу Росією, її частиною. Тому я не дозволяю собі комунікувати з росіянами. Там є, напевно, добрі люди. Але як тільки ми дозволимо собі комунікувати з ним, ми відразу почнемо пригрівати їх, дозволимо встановлювати свої порядки, поки вони нам не зроблять щось погане. Тому поки ми не сформуємо свою чітку національну ідею – з росіянами не треба говорити. Треба про це забути та не розбиратися в тому, є там хороші люди чи ні", – заявив Клопотенко.

Він також додав, що не бачить сенсу в діалозі з росіянами ще тому, що вони, на його думку, "на два рівні нижче ментально" від українців.

"Я не хочу і не бачу сенсу з ними говорити. Це люди, які просто на два рівні нижче ментально. Якщо ти говориш з людиною про те, що ти пережив, а вона – ні, то ця людина може тільки кричати. Тому що коли говориш з розумною людиною в якої набагато більше досвіду – відчуваєш себе тупим, а якщо ти відчуваєш себе тупим – ти агресуєш. Ми пережили як нація в 10 разів більше, ніж росіяни. Тому говорити з ними є сенс тільки тоді, коли вони переживуть подібне. Наприклад, коли Америка чи Японія відіжме половину Росії, тоді з ними можна зібратися і запитати: "Ну що, хлопці, як справи", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Клопотенко поділився зворушливою промовою про Україну, яка вразила мережу.