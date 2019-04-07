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Кличе маму: з'явилося зворушливе відео з сином померлої Фріске

1.2тЧитати матеріал російською

Сестра Жанни Фріске Наталя поділилася зворушливим відео з сином співачки Платоном. 7 квітня йому виповнилося шість років.

На архівному запису хлопчик грає з собакою на ім'я Джесс і кличе маму. Відео вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Жанна Фріске з сином

Жанна Фріске з сином

kleo.ru

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"Мій маленький принц, з твоїм днем тебе. Дуже сумуємо за тобою. Нехай тебе оточують тільки добрі і щирі люди. Я люблю тебе", - підписала публікацію Наталя.

Останні роки родичам Жанни Фріске не дають бачитися з Платоном через сварку з Дмитром Шепелєвим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сім'я Фріске отримала можливість побачитися з сином покійної співачки Платоном, до якого їх не пускав Дмитро Шепелєв. Крім того, таємний коханець артистки перестав приховувати правду про її дитину. Як з'ясувалося раніше, у танцюриста на ім'я Петро був тривалий роман з Фріске.

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