Кличе маму: з'явилося зворушливе відео з сином померлої Фріске

Сестра Жанни Фріске Наталя поділилася зворушливим відео з сином співачки Платоном. 7 квітня йому виповнилося шість років.
На архівному запису хлопчик грає з собакою на ім'я Джесс і кличе маму. Відео вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Жанна Фріске з сином
kleo.ru
"Мій маленький принц, з твоїм днем тебе. Дуже сумуємо за тобою. Нехай тебе оточують тільки добрі і щирі люди. Я люблю тебе", - підписала публікацію Наталя.
Останні роки родичам Жанни Фріске не дають бачитися з Платоном через сварку з Дмитром Шепелєвим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сім'я Фріске отримала можливість побачитися з сином покійної співачки Платоном, до якого їх не пускав Дмитро Шепелєв. Крім того, таємний коханець артистки перестав приховувати правду про її дитину. Як з'ясувалося раніше, у танцюриста на ім'я Петро був тривалий роман з Фріске.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!