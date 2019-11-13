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13 листопада • оновлено в 21:13
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Легендарний соліст Scorpions заспівав у центрі Києва: Кличко поділився відео

1.4т
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Вокаліст легендарного гурту Scorpions Клаус Майне прилетів до Києва і заспівав для перехожих у центрі столиці.

Екскурсію йому провів мер Віталій Кличко, показавши головні визначні пам'ятки стародавнього міста, після чого поділився подробицями в Facebook (щоб подивитися відео, проскрольте док кінця сторінки).

"Друзі! Сьогодні із задоволенням показав Київ другу і одному з улюблених музикантів моєї юності – лідеру німецького рок-гурту Scorpions Клаусу Майне. Прогулялися Михайлівською площею, парком "Володимирська гірка". Дуже сподобався Клаусу наш пішохідного-велосипедний міст. На вулицях Києва він зустрів чимало своїх прихильників. І навіть заспівав", – розповів Кличко.

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Клаус Майне заспівав для київських перехожих

Клаус Майне заспівав для київських перехожих

Кадр з відео

За його словами, Scorpions часто виступають у Києві. Майне зізнався, що йому подобається атмосфера української столиці, сприйняття музики українськими шанувальниками. Легендарний музикант пообіцяв повернутися.

Клаус Майне прогулявся з Віталієм Кличком Києвом

Клаус Майне прогулявся з Віталієм Кличком Києвом

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році Scorpions виступив у київському Палаці Спорту в рамках світового туру на честь свого 50-річчя. Напередодні концерту учасники німецького бенду влаштували прес-конференцію, де поділилися спогадами про зворушливі моменти, які було пережито в Україні.

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Особи
Віталій Кличко Клаус Майне
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес видео музика
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
позор какой
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