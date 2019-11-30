"Класний хлопець, чи ні?" Ді Капріо потрапив у гучний міжнародний скандал

Президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив голлівудського актора Леонардо Ді Капріо в спаленні лісів Амазонії.

За даними Associated Press, глава держави заявив, що знаменитість є спонсором неурядових організацій, які влаштовують лісові пожежі.

"Ді Капріо – класний хлопець, чи не так? Платить гроші, щоб підпалювали ліси. Знімають фото, відправляють до неурядової організації, та поширює, зв'язується з Леонардо Ді Капріо, який виплачує цій НУО півмільйона доларів. Леонардо Ді Капріо, ти береш участь у спаленні Амазонії", – заявив він.

Ді Капріо звинуватили у розпалюванні пожеж в Амазонії

Леонардо такі звинувачення засмутили: "Хоча ми й заслуговували на підтримку, ми не фінансували цільові організації", – відповів він.

Критика актора та екологічних активістів стала наслідком поліцейського рейду в штаб-квартирі двох некомерційних груп в амазонському штаті Пара на початку цього тижня. Місцева поліція заарештувала чотирьох пожежних. У свою чергу, добровольці заперечували будь-які правопорушення, та суддя наказав звільнити їх.

Пожежі в Амазонії theguardian.com

Це не перший випадок, коли президент Бразилії без будь-яких доказів звинувачує некомерційні організації в розпалюванні пожеж.

- Confira a ação das aeronaves C-130 Hércules, da nossa Força Aérea, no combate aos focos de incêndio na Amazônia, partindo de Porto Velho (RO)! via @DefesaGovBr pic.twitter.com/kcBuFHhsbY - Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабні лісові пожежі у Бразилії в серпні 2019 року досягли таких масштабів, що їх було видно з космосу. На захист лісів Амазонії встала громадськість і світові лідери.

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