"Ківа розстебне її, як ліфчик": "Квартал" висміяв дизайнерські маски в Раді

"Квартал 95" висміяв народну депутатку від "Слуги народу" Людмилу Марченко через дизайнерську маску, в якій вона недавно з'явилася у Верховній Раді, заявивши, що "це більше схоже на частину жіночої білизни".

Такі іронічні слова прозвучали у випуску програми "Чисто News" виробництва студії ввечері 3 квітня (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Скріншот з відео

"У Верховній Раді народну депутатку від партії "Слуга народу" Людмилу Марченко помітили в дивній мереживній масці, що нагадує частину жіночої білизни. Ну що ж, можна сказати, що в у неї приблизно третій розмір... обличчя. Хочу додати, для її ж безпеки: Людмилі головне не зустріти Іллю Ківу. Адже у нього може спрацювати рефлекс і він однією рукою розстебне їй маску на потилиці", – сказали ведучі шоу.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотограф Ян Доброносов поділився гламурними фото депутатів в масці з Верховної Ради.

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