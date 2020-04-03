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4 квітня • оновлено в 00:05
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"Ківа розстебне її, як ліфчик": "Квартал" висміяв дизайнерські маски в Раді

2.3т
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"Квартал 95" висміяв народну депутатку від "Слуги народу" Людмилу Марченко через дизайнерську маску, в якій вона недавно з'явилася у Верховній Раді, заявивши, що "це більше схоже на частину жіночої білизни".

Такі іронічні слова прозвучали у випуску програми "Чисто News" виробництва студії ввечері 3 квітня (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Ківа розстебне її, як ліфчик": "Квартал" висміяв дизайнерські маски в Раді

Скріншот з відео

"У Верховній Раді народну депутатку від партії "Слуга народу" Людмилу Марченко помітили в дивній мереживній масці, що нагадує частину жіночої білизни. Ну що ж, можна сказати, що в у неї приблизно третій розмір... обличчя. Хочу додати, для її ж безпеки: Людмилі головне не зустріти Іллю Ківу. Адже у нього може спрацювати рефлекс і він однією рукою розстебне їй маску на потилиці", – сказали ведучі шоу.

"Ківа розстебне її, як ліфчик": "Квартал" висміяв дизайнерські маски в Раді

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотограф Ян Доброносов поділився гламурними фото депутатів в масці з Верховної Ради.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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Иванович Василий
Иванович Василий
Как можно было вот на "это" - поменять достижения 2014-го?..Я в печали. Какая бы не была маска - а посмеялись они: сами над собой и над страной. Жаль.
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