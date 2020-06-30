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Кіркоров із розмахом відзначив день народження сина: святкували з Лорак і Тіматі

Єва Романова
Люди
1,9 т.
Філіп Кіркоров з дітьми

Філіп Кіркоров з дітьми. HELLO! Russia

Російський попартист Філіп Кіркоров показав у мережі, з яким розмахом відзначив день народження свого сина Мартіна.

Так, 29 червня хлопчикові виповнилося 8 років. На його свято було запрошено топових зірок у РФ – Ані Лорак, Сергій Лазарєв, Тіматі та інші. Роликом зі свята артист поділився на особистій сторінці в Instagram (відео дивіться в кінці новини).

Зоряний батько влаштував на честь сина пишне святкування прямо у дворі заміського особняка. Виконавець запросив аніматорів, які виконали ролі персонажів "Зоряних війн". Територію будинку також було прикрашено у відповідній тематиці.

Філіп Кіркоров з Мартіном

Філіп Кіркоров з Мартіном worldpodium.ru

Серед запрошених засвітилися Юлія Барановська, Сергій Лазарєв, Ані Лорак, Тіматі й багато інших представників російського шоу-бізнесу зі своїми дітьми. Одними з перших Мартіна привітали Максим Галкін, Микола Басков, Ігор Крутой і Евеліна Бльоданс.

Філіп Кіркоров з Мартіном

Філіп Кіркоров з Мартіном Скриншот відео (Instagram Філіпа Кіркорова)

Очевидно, що гості приходили до сина попкороля РФ із дорогими подарунками, серед них – мотоцикл, вартість якого становить приблизно 100 тисяч рублів від Тіматі.

В кінці свята присутніх порадували масштабним феєрверком і гігантським тортом, прикрашеним фігурками із "Зоряних війн".

Мартіну Кіркорову подарували мотоцикл за 100 тисяч рублів

Мартіну Кіркорову подарували мотоцикл за 100 тисяч рублів Скриншот відео (Instagram Філіпа Кіркорова)

"Ось такою приголомшливою компанією ми сидимо на березі. У колі найближчих святкуємо день народження Мартіна! І всім бажаємо гарного настрою. Будьте щасливі, любіть один одного, себе і своїх близьких", – прокоментував свято Кіркоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо що Філіп Кіркоров втратив кілька мільйонів рублів через суд із будівельною компанією, яка займалася ремонтом його заміського особняка.

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