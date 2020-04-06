Російський співак Філіп Кіркоров відверто розповів про своє особисте життя після розлучення зі співачкою Аллою Пугачовою в 2005 році.

Так, у прямому ефірі в Instagram з Настею Івлєєвою артист заявив, що не хотів би закохуватися найближчим часом.

Філіп Кіркоров iz.ru

"Я б не хотів знову опинитися в цьому почутті, тому що воно забирає стільки сил, енергії. Мені стільки вистачило цього за все життя... Не дай боже наступного разу влипнути. Мене починає нести, я починаю в цю прірву зливати мільйони сил, грошей, часу. І потім мені так стає шкода себе, що я стільки часу витратив на людину, яка цього не гідна й головне – що особливо нічого не отримав. Мені це так набридло", – каже Кіркоров.

Філіп Кіркоров з дітьми coonwood.ru

Крім того, співак сказав, що зараз його серце вільне:

"Моє серце зараз не зайняте. Я не знаю, що мені потрібно зробити, щоб закохатися. Я б не хотів знову опинитися в цьому почутті. Останні 20 років все закінчувалося крахом, тому що я нічого не отримував натомість, але багато віддавав. Я постійно обманювався – мені це набридло. Зараз у мене та сама пауза, коли нічого немає, і я цьому шалено радий".

Філіп Кіркоров segodnya.ua

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