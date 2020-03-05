Кіркоров несподівано схопив Пугачову за груди: в мережі показали фото

У мережі був опублікований несподіваний знімок, на якому російський співак Філіп Кіркоров ніжно обіймає і тримає за груди Аллу Пугачову під час одного із заходів.

Зокрема, фотографія з'явилася на фан-сторінці примадонни в Instagram.

Філіп Кіркоров mk.ru

Так, на знімку щасливі Пугачова і Кіркоров обіймаються на публіці.

Примітно, що фото викликало бурхливі суперечки в коментарях. Деякі підписники засумнівалися в тому, що на фотографії справді Пугачова.

Втім інші фанати зазначили, що поруч з Філіпом дійсно позує співачка, бо на її шиї красується дорогий кулон, подарований Кіркоровим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі спливло фото Алли Пугачової до пластики. Архівною фотографією поділилася співачка Крістіна Орбакайте.

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