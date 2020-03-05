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5 березня • оновлено в 13:02
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Кіркоров несподівано схопив Пугачову за груди: в мережі показали фото

6.4т
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У мережі був опублікований несподіваний знімок, на якому російський співак Філіп Кіркоров ніжно обіймає і тримає за груди Аллу Пугачову під час одного із заходів.

Зокрема, фотографія з'явилася на фан-сторінці примадонни в Instagram.

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

mk.ru

Так, на знімку щасливі Пугачова і Кіркоров обіймаються на публіці.

Примітно, що фото викликало бурхливі суперечки в коментарях. Деякі підписники засумнівалися в тому, що на фотографії справді Пугачова.

Втім інші фанати зазначили, що поруч з Філіпом дійсно позує співачка, бо на її шиї красується дорогий кулон, подарований Кіркоровим.

Кіркоров несподівано схопив Пугачову за груди. Фото
Кіркоров несподівано схопив Пугачову за груди. Фото
Кіркоров несподівано схопив Пугачову за груди. Фото
Кіркоров несподівано схопив Пугачову за груди. Фото
Кіркоров несподівано схопив Пугачову за груди. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі спливло фото Алли Пугачової до пластики. Архівною фотографією поділилася співачка Крістіна Орбакайте.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Філіп Кіркоров Алла Пугачова
Місце
Росія
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