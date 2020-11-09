Кіра Найтлі заявила, що проституція та моделінг – найприбутковіші жіночі професії

35-річна британська актриса Кіра Найтлі заявила, що заробити багато грошей можна тільки завдяки проституції та моделінгу.

За її словами, на сьогоднішній день найбільше грошей дівчата можуть отримати виключно в цих сферах, пише "Stellar".

"Як і раніше кар'єра номер один в світі. Єдина кар'єра, де жінка може заробити більше чоловіка – це моделінг. Або проституція. І це все, що можна сказати молодим дівчатам. Те, як ви виглядаєте, важливіше того, що ви хочете сказати або про що думаєте. І це світ, в якому ми всі ще живемо", – зазначила знаменитість.

Також актриса зізналася, що більшу частину своїх грошей вона заробила завдяки моделінгу в Chanel. Вона назвала об'єктивацію жінок жахливим явищем, однак зазначила, що задоволена заробленими коштами і своїм нинішнім способом життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, актрисі Кірі Найтлі довелося страждати дислексією. У 6-річному віці вона читала слова з уповільненням.