Кинули пити: топ-7 зірок, у яких були проблеми з алкоголем

Важко уявити, але дехто з зірок Голлівуду свого часу страждав від алкоголізму і довгий час не міг впоратися із згубною звичкою.

Однак, на щастя, одного разу їм вдалося це зробити і колишні часи вони зараз згадують із жахом. Бредлі Купер, Роберт Дауні-молодший, Метью Перрі, Єва Мендес та інші: OBOZREVATEL розповість, хто із знаменитостей одного разу зав'язав з алкоголем і з тих пір веде здоровий спосіб життя.

Бредлі Купер

Бредлі Купер Pinterest

Важко в це повірити, але зірка фільму "Похмілля у Вегасі" Бредлі Купер на початку 2000-х відчайдушно боровся з наркотиками і алкоголем. "Більше жодних шкідливих звичок, – запевняє Бредлі. – Тверезий спосіб життя непогано сприяє розвитку кар'єри", – сказав актор в одному з інтерв'ю.

Деніел Редкліфф

Деніел Редкліфф Pinterest

Британський актор, виконавець ролі Гаррі Поттера в юності почав пити не тільки через славу, що обрушилася на нього, але й через те, що страждає від диспраксії – розладу, при якому людині важко робити щось цілеспрямовано – так, наприклад, актор не може навіть сам собі зав'язати шнурки. "Я допивався до такого стану, що почав відключатися після випивки, а, прийшовши до тями, не пам'ятав, що зі мною було. Найбільше я боявся, що в неадекватному стані зроблю щось таке, що згодом не можна буде виправити", – згадує Редкліфф. "Я прокинувся одного разу вночі і сказав: "Напевно, це недобре". З тих пір актор більше не п'є.

Роберт Дауні-молодший

Роберт Дауні-молодший Pinterest

Популярний актор Голлівуду Роберт Дауні-молодший теж колись страждав від алкоголізму і наркоманії. Одного разу він напідпитку вліз до сусідського дому, роздягнувся догола і ліг спати в гостьовій спальні. Дійшло до того, що актора посадили в тюрму. За словами Дауні-молодшого, його врятувала дружина С'юзан. "Вона зберегла мені життя – приголомшлива жінка, яка повинна бути визнана святою ще за життя", – каже він.

Єва Мендес

Єва Мендес Pinterest

Американська актриса Єва Мендес в 2008 році пройшла лікування від алкогольної залежності в реабілітаційній клініці і з тих пір більше не п'є взагалі.

Крістін Девіс

Крістін Девіс Pinterest

Зірка американського серіалу "Секс у великому місті" зав'язала з алкоголем у 30 років. "Я зрозуміла, що добром це не скінчиться. Я пішла на акторські курси, там було дуже складно, а у мене похмілля – і я не показала все, на що здатна. І я подумала: має бути щось одне", – якось зізналася вона.

Метью Перрі

Метью Перрі Pinterest

Зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі намагався кинути пити протягом багатьох років, і одного разу у нього це вийшло. Він навіть зробив один зі своїх домів укриттям для тих, хто бореться зі згубною звичкою. Актор готовий з радістю поділитися порадами з тими, хто намагається зав'язати з випивкою.

Бен Аффлек

Бен Аффлек Pinterest

Бен Аффлек боровся з алкоголізмом довгі роки: в 2017 році він закінчив лікування. Він навіть взяв з собою тренера по тверезості на вручення "Оскара" 2017.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 73-річний голлівудський актор Сильвестр Сталлоне вразив зовнішнім виглядом на новому відео.

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