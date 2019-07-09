"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенко (Потапа), схвилювала мережу фотографією з колумбійським співаком Maluma.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в обіймах артиста.

"Рада вітати тебе в Києві. Ти — неперевершений артист, який подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту і відкрити твій виступ", — прокоментувала публікацію Каменських.

Настя Каменських Фото з Instagram

Настя Каменських і Maluma Фото з Instagram

Зазначимо, що знімок зірки викликав ажіотаж і масу питань у шанувальників.

Весілля Каменських і Потапа Фото из Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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