"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенко (Потапа), схвилювала мережу фотографією з колумбійським співаком Maluma.
Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в обіймах артиста.
"Рада вітати тебе в Києві. Ти — неперевершений артист, який подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту і відкрити твій виступ", — прокоментувала публікацію Каменських.
Настя Каменських
Фото з Instagram
Настя Каменських і Maluma
Фото з Instagram
Зазначимо, що знімок зірки викликав ажіотаж і масу питань у шанувальників.
Весілля Каменських і Потапа
Фото из Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL :
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якому були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки тішили шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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