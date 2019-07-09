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"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка

5.6тЧитати матеріал російською

Українська поп-діва Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за Олексія Потапенко (Потапа), схвилювала мережу фотографією з колумбійським співаком Maluma.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в обіймах артиста.

"Рада вітати тебе в Києві. Ти — неперевершений артист, який подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту і відкрити твій виступ", — прокоментувала публікацію Каменських.

"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка

Настя Каменських

Фото з Instagram

"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка

Настя Каменських і Maluma

Фото з Instagram

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Зазначимо, що знімок зірки викликав ажіотаж і масу питань у шанувальників.

"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка
"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка
"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка
"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка
"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка
"Кинула Потапа?" Каменських засвітилася в обіймах нового чоловіка

Весілля Каменських і Потапа

Фото из Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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и шо она уже не беременеет;););).нет новой музыки-давай провокации.
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