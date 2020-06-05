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5 червня • оновлено в 22:49
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Кім Кардаш`ян і Каньє Уест вирішили пожити окремо: що трапилося

2.3т
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Знаменита телезірка Кім Кардаш`ян та її чоловік Каньє Уест вирішили деякий час пожити окремо.

Про це повідомляє видання The Sun. За словами інсайдерів, подружня пара за час самоізоляції втомилася одне від одного і стала частіше сваритися. Кім і Каньє впродовж кількох тижнів жили в різних частинах особняка, а робочий графік будували так, щоб не перетинатися.

Кім Кардаш`ян і Каньє Уест

Кім Кардаш`ян і Каньє Уест

Фото: instagram/kimkardashian

Зазначається, що Кім і Каньє поживуть у різних будинках до закінчення карантину, введеного через спалах коронавірусу, щоб зберегти свій шлюб.

Каньє Уест і Кім Кардаш`ян

Каньє Уест і Кім Кардаш`ян

Фото: instagram/kimkardashian

"Між Кардаш`ян і Вестом справи йдуть непросто, тому що вони зазвичай не проводять стільки часу разом. Але Кім не хоче розлучення. Особливо тому, що негативна реакція громадськості після її другого розлучення була нестерпною. Я думаю, що якщо пара поживе окремо, розлучення не буде", – розповіли близькі друзі пари.

Нагадаємо, що Кім Кардаш`ян та Каньє Уест одружилися в травні 2014 року. Зараз пара виховує чотирьох дітей: Норт, Сейнта, Чикаго і Псалма.

Кім Кардаш`ян і Каньє Уест з дітьми

Кім Кардаш`ян і Каньє Уест з дітьми

Фото: instagram/kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім Кардаш`ян показала, як носити вбрання з відвертим декольте без бюстгальтера.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Каньє Уест Кім Кардаш'ян
Теги
шоу шоу-бизнес
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