Кім Кардаш’ян - 39: найвідвертіші фото зірки

21 жовтня 2019 року світська левиця, дружина відомого репера Каньє Уеста і фотомодель Кім Кардаш’ян святкує свій День народження. Зірці виповнюється 39 років.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото Кім Кардаш’ян.

Кім Кардаш’ян народилася 21 жовтня 1980 року в Лос-Анджелесі в Каліфорнії в родині адвоката Роберта Кардаш’ян і світської левиці Кріс Дженнер, уродженої Хоутон (яка тепер є менеджером Кім).

Має вірменське коріння з боку батька, шотландське та голландське коріння з боку матері. Про себе Кім каже, що вона наполовину вірменка, на чверть шотландка і на чверть голландка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кардаш'ян та її сестру Кендалл Дженнер висміяли відвідувачі церемонії вручення премії "Еммі" за фальшиву заяву про те, що в їхньому сімейному шоу все відбувається насправді.

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