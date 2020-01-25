Кікабідзе наклав на Зеленського закляття

Грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе оригінально привітав президента Володимира Зеленського з днем народження.

У своєму Instagram-акаунті 81-річний актор урочисто побажав, щоб він зміг вітати українського президента ще 100 років. Таким чином, Кікабідзе висловив побажання, згідно з яким і він, і Зеленський, повинні прожити ще сотню років.

"Пане президенте! Вітаю вас з днем народження. Я свого часу сказав, що коли ви станете президентом, я буду вас так називати. Бажаю щастя, радості, спокійного і красивого життя вашій величезній країні. І щоб я міг би вас ще 100 років вітати з цією датою. Бажаю вам щастя і красивого життя. Завжди ваш, Вахтанг Кікабідзе ", - сказав у своїй промові Вахтанг Кікабідзе.

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