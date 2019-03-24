Кейт Міддлтон висунула чоловікові ультиматум через найкращу подругу: в чому суть

У ЗМІ повідомили, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон серйозно посварилася з однією зі своїх кращих подруг - 35-річної Роуз Ханбері, колишньою моделлю аристократичного походження.

Причина сварки між між подругами невідома. Як пише видання The Sun, принц Вільям спробував помирити Міддлтон і Ханбері, але у нього нічого не вийшло, оскільки дружина зажадала, щоб Роуз була виведена з внутрішнього кола їхніх близьких друзів.

fakty.ua

За деякими даними, екс-модель намагалася затьмарити собою дружину принца і стати головною зіркою Норфолкського світського суспільства, і Кейт врешті-решт набридло нав'язане їй суперництво.

fakty.ua

fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, навколо королівської родини часто виникають чутки в пресі. Так, дружину принца Гаррі Меган Маркл недавно звинуватили в тому, через неї чоловік став більш похмурим і дратівливим.

Більш того, в пресі з'явилася інформація, ніби Маркл влаштувала істерику через дітей Кейт Міддлтон.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram