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"КДБ і рок-н-рол": BBC запускає ток-шоу з Путіним

1.5тЧитати матеріал російською

Британський розважальний канал BBC Two анонсував запуск комедійного ток-шоу, ведучим якого стане анімований президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляється на офіційному сайті каналу, передач називатиметься "Вечір з Володимиром Путіним". Він буде не тільки спілкуватися з реальними гостями, сидячи за столом, а й ходити студією. Під час зйомок будуть присутні глядачі (промо-відео дивіться нижче).

Ток-шоу "Вечір з Володимиром Путіним"

Ток-шоу "Вечір з Володимиром Путіним"

Фото: bbc.co.uk

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Зазначимо, що нині вже готові два пілотні епізоди ток-шоу. Першими його гостями стануть прес-секретар колишнього прем'єра Великобританії Тоні Блера Аластер Кемпбелл і журналіст Джун Сарпонг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США випустили восьмий епізод серії відомих коміксів "Годинник Судного дня" від компанії DC Comics, героями якого стали супергерой Супермен, Бетмен і Вогняний Шторм, а також президент Росії Володимир Путін.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Великобританія
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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, там всё на английском. Вам всё - одно, не понять ...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
CARGO 100, у них мозгов нет что то вообще понимать)))
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