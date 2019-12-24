Знову вагітна? Катя Осадча засвітила помітно кругленький живіт

Українську телеведучу Катю Осадчу, зірку проєкту "Світське життя" запідозрили у вагітності третьою дитиною.

Так, знаменитість прийшла на церемонію весілля доньки Кузьми Скрябіна в облягаючій жовтій атласній сукні, в якій засвітила кругленький животик. Відповідні фото були опубліковані в офіційному Instagram-акаунті "Світське життя".

Катя Осадча Фото: instagram/kosadcha

Катя Осадча на весіллі доньки Кузьми Скрябіна Фото: instagram/svitsketv

Катя Осадча з донькою Кузьми та її чоловіком Фото: instagram/svitsketv

Катя Осадча на весіллі доньки Кузьми Скрябіна Фото: instagram/svitsketv

Шанувальники відразу ж почали писати про те, що на їхню думку Катя вагітна. Крім того, вони зазначили, що з нетерпінням чекають офіційного підтвердження цієї новини.

"Вона вагітна", "Мені здалося, що Катя вагітна. Або невдала сукня у неї або таке враження животика", "Вона чекає ще одну дитину? Яке щастя! З нетерпінням чекаємо вагітних фото, Катюша", — написали люди.

Нагадаємо, що в Осадчої є двоє синів: 16-річний Ілля від першого шлюбу, і дворічний Іван від телеведучого Юрія Горбунова.

Катя Осадча з синами Іллею та Іваном

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катя Осадча поділилася з шанувальниками пікантним знімком. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру.

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