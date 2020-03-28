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28 березня • оновлено в 12:43
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Кашель і озноб: Приходько зізналася, що захворіла

2.5т
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Українська співачка і громадський діяч Анастасія Приходько зізналася, що захворіла. Вона заявила, що у неї кашель, нежить, але при цьому відсутня температура.

Про це Приходько написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько

"Доброго ранку друзі! Почуваюсь погановастенько, кашель, ніс трохи забитий, і морозить... Але нема температури, наче якась слабкість... Бо вчора вже все передумала що може бути... Я вважаю що це просто застуда... Подивимось що буде ввечері", - написала артистка.

Вона додала, що вранці вона нічого не чула одне вухо.

"У мене сів голос, вранці я прокинулася і не чула на одне вухо, температури немає, але відчуття, ніби хтось бере мене і "вичавлює", - додала Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько заявила про намір здобути вищу освіту в Національній академії прокуратури України.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анастасія Приходько
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