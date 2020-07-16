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Карпович дала відсіч хейтерам на чутки про роман з Прилучним

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Карпович дала відсіч хейтерам на чутки про роман з Прилучним

Чутки про роман Карпович з Прилучним з'явилися в червні 2020 року.

Зірка "Татусевих дочок" Мирослава Карпович дала відсіч хейтерам, які вже декілька тижнів критикують її через роман з актором Павлом Прилучним.

34-річна знаменитість опублікувала пост в своєму Instagram-акаунті, який супроповодила провокаційними хештегами (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

Карпович вже кілька тижнів страждає від критики хейтерів

Карпович вже кілька тижнів страждає від критики хейтерів Сплетник

Карпович довго ігнорувала негатив з боку підписників, але все ж вирішила відреагувати на те, що відбувається. Актриса опублікувала нове фото з підписом "Іноді приємно слухати тишу". Також вона поставила кілька хештегів, які повністю відображали ставлення зірки до ситуації:

"#вашаведьма #бумерангинедорого #никаквадунесгорю #швабра #скелетина #мерзота #доска #поканеподохла #стремная #перваядала #убогая #аукнется #всехблагодарю #прилучницаразлучница".

Крім того, акторка закрила коментарі, щоб хейтери не могли знову розкритикувати її за особисте життя.

Карпович дала відсіч хейтерам на чутки про роман з Прилучним

Карпович дала відсіч хейтерам на чутки про роман з Прилучним Скриншот Instagram Мирослава Карпович

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росіяроманшоу-бизнесМирослава Карпович
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