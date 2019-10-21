"Фатальна жінка!" Кароль захопила фігурою на "Танцях з зірками"

Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників новим знімком, який був зроблений на шоу "Танці з зірками". На ньому вона позувала у сукні, яка підкреслила її фігуру.

Фото Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram. Користувачі мережі залишили артистці десятки компліментів.

Тіна Кароль Главком

Тіна Кароль на шоу "Танці з зірками" instagram.com/tina_karol

"Красуня", "Фатальна жінка", "Ось це богиня!", "Одні і ті ж сукні... Один розріз, та ж модель практично... Ну можна щось і нове", "Левиця", "Імператриця ", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Кароль показала кадри в спокусливій сукні. Родзинка полягала в тому, що крім декольте в ній був розріз між грудьми і пупком, котрий оголював тіло співачки.

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