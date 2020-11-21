Кароль оголилася і знялася в чуттєвій фотосесії

Obozrevatel
Obozrevatel
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Кароль оголилася і знялася в чуттєвій фотосесії

Українська співачка Тіна Кароль порадувала користувачів соціальних мереж відвертими знімками з фотосесії.

На сторінці в Instagram артистка опублікувала серію спокусливих кадрів, на який зірка постала голою, прикривши груди шовковою хустиною.

На знімках Кароль позувала на рожевому тлі в гармонійних образах, які показали всю жіночність співачки.

Тіна Кароль оголилася у фотосесії.
Тіна Кароль знялася в чуттєвій фотосесії.
Тіна Кароль опублікувала ніжні фото в Instagram.

Шанувальники Кароль в мережі прийшли в захват від її ніжних, але в той же час сексуальних знімків. У коментарях їй залишили безліч компліментів.

"Тінуль, розірвала всіх своєю красою", "Так красиво. Ніжність і естетика. Вау", "Фотосесія казка", – писали фанати артистки.

Шанувальники Кароль в мережі прийшли в захват від чуттєвих фото зірки.
Фанатам сподобалися нові фото Тіни Кароль.
Користувачі мережі засипали Кароль втішними коментарями.
Фанати висловили свої захоплення під знімками Кароль.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Тіна Кароль показала стрункі ноги і вразила мережу.

Тіна Кароль