Кароль оголилася і знялася в чуттєвій фотосесії
Українська співачка Тіна Кароль порадувала користувачів соціальних мереж відвертими знімками з фотосесії.
На сторінці в Instagram артистка опублікувала серію спокусливих кадрів, на який зірка постала голою, прикривши груди шовковою хустиною.
На знімках Кароль позувала на рожевому тлі в гармонійних образах, які показали всю жіночність співачки.
Шанувальники Кароль в мережі прийшли в захват від її ніжних, але в той же час сексуальних знімків. У коментарях їй залишили безліч компліментів.
"Тінуль, розірвала всіх своєю красою", "Так красиво. Ніжність і естетика. Вау", "Фотосесія казка", – писали фанати артистки.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Тіна Кароль показала стрункі ноги і вразила мережу.