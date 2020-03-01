Кароль і Балан влаштували провокацію на сцені "Голосу Країни"

Під час сьомого епізоду сліпих прослуховувань шоу "Голос країни-10" зіркові тренери Тіна Кароль і Дан Балан влаштували справжню провокацію на сцені. Так, артисти вирішили зробити зарядку лежачи на підлозі студії.

У той час, поки їх колеги качали прес - Кароль і Балан обіймалися (щоб побачити відео, доскролльте до кінця сторінки).

Тіна Кароль запропонувала своїм колегам провести розминку і покачати прес, після виступу одного з учасників.

"Ти що, тут ляжеш?", - уточнила Каменських.

Скріншот з відео

Кароль відповіла позитивно.

"Я вмію качати прес. Підемо лежати", - сказала вона.

Після того, як всі тренери, крім Дана Балана лягли на підлогу, Кароль покликала чоловіка до себе і обійняла його.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, 1 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбулися останні сліпі прослуховування на вокальному шоу "Голосі країни-10". На цьому етапі молоді виконавці боролися між собою за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських.

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