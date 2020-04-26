Кароль і Балан показали свою "історію кохання" на "Голосі країни-10"

Під час суперфіналу "Голос країни-10" зіркові тренери Тіна Кароль і Дан Балан, яким протягом довгого часу приписують роман, презентували романтичну пісню.

Так, після другого етапу боротьби учасників проекту за перемогу артисти порадували глядачів спільним виступом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дан Балан і Тіна Кароль Instagram @goloskrainy_official

Зокрема, Тіна і Дан заспівали композицію, яка називається "Пам'ятаєш". Під час виконання зірки опинилася поруч у будинку артистки: Кароль сиділа за фортепіано, а Балан – стояв поруч і грав на гітарі.

Тіна Кароль і Дан Балан кадр з відео

Тіна Кароль і Дан Балан кадр з відео

Крім того, в кадрі були показані зворушливі моменти, які відбувалися між співаками на "Голос країни-10": їх ніжні обійми, романтичні погляди, танці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як розвивалися "стосунки" Кароль і Балана на "Голосі країни-10".

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