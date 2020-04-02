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2 квітня • оновлено в 22:05
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"Карантинобачення 2020": Little big влаштували новий челендж в мережі

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Гурт Little Big, який повинен був представляти Росію на "Євробаченні" з піснею "Uno", спільно з блогером Ельдаром Джараховим запустили власний конкурс під назвою "Карантинобачення 2020".

Вони пропонують бажаючим записувати свої пісні і викладати їх в соціальних мережах.

"Карантинобачення 2020": Little big влаштували новий челендж в мережі

Скріншот з відео

Щоб взяти участь в конкурсі достатньо написати пісню, зняти на телефон хвилинний кліп, викласти з хештегом #Карантинобачення2020 і позначити Little Big з Джараховим.

Ось які кліпи вже доступні за хештегом:

ПАНІКА. Вітаю! Тепер кожен раз, коли ви будете чути слово "паніка", у вас в голові буде грати ПАНІКА ПАНІКА ПАНІКА (👏👏). Якщо цього не відбудеться, значить, ви - не людина. Асистент з бавовни - травень систер! Хочете цю пісню бачити в альбомі? # креатівнакарантіне. прим.ред. Удари після "ПАНІКА ПАНІКА ПАНІКА" ОБОВ'ЯЗКОВІ, підкреслюю - Про Б Я З А Т Е Л Ь Н И !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # Карантіновіденіе2020 @iliyaprusikin @dlgreez @klikklakinst

Публікація від ANAMUN (Ann Kovtun) (@itsanamun)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.

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Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Тег
Євробачення
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