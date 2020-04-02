"Карантинобачення 2020": Little big влаштували новий челендж в мережі

Гурт Little Big, який повинен був представляти Росію на "Євробаченні" з піснею "Uno", спільно з блогером Ельдаром Джараховим запустили власний конкурс під назвою "Карантинобачення 2020".
Вони пропонують бажаючим записувати свої пісні і викладати їх в соціальних мережах.
Скріншот з відео
Щоб взяти участь в конкурсі достатньо написати пісню, зняти на телефон хвилинний кліп, викласти з хештегом #Карантинобачення2020 і позначити Little Big з Джараховим.
Ось які кліпи вже доступні за хештегом:
ПАНІКА. Вітаю! Тепер кожен раз, коли ви будете чути слово "паніка", у вас в голові буде грати ПАНІКА ПАНІКА ПАНІКА (👏👏). Якщо цього не відбудеться, значить, ви - не людина. Асистент з бавовни - травень систер! Хочете цю пісню бачити в альбомі? # креатівнакарантіне. прим.ред. Удари після "ПАНІКА ПАНІКА ПАНІКА" ОБОВ'ЯЗКОВІ, підкреслюю - Про Б Я З А Т Е Л Ь Н И !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # Карантіновіденіе2020 @iliyaprusikin @dlgreez @klikklakinst
Присвячується короновірусу # covid19 # сідімдома # карантин # карантін😷 # оставайтесьдома # накарантіне # коронавірус # covıd19 #stayhome #stayhomechallenge # москва # красногорск # лучшедома #coronavirus # coronavírus # песнясамоізоізоляція # сідідома # карантіновіденіе # карантіновіденіе2020 @littlebigband @iliyaprusikin @dlgreez @klikklakinst
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.
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