"Карантинобачення 2020": Little big влаштували новий челендж в мережі

Гурт Little Big, який повинен був представляти Росію на "Євробаченні" з піснею "Uno", спільно з блогером Ельдаром Джараховим запустили власний конкурс під назвою "Карантинобачення 2020".

Вони пропонують бажаючим записувати свої пісні і викладати їх в соціальних мережах.

Скріншот з відео

Щоб взяти участь в конкурсі достатньо написати пісню, зняти на телефон хвилинний кліп, викласти з хештегом #Карантинобачення2020 і позначити Little Big з Джараховим.

Ось які кліпи вже доступні за хештегом:

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.

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