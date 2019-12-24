"Кампанія з цькування": Галкін пояснив скандал навколо Пугачової на "Блакитному вогнику"

Російський шоумен і чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін прокоментував скандал навколо відмови артистки виступати на "Блакитному вогнику".

Він пояснив в інтерв'ю "Комсомольской правде", що вже давно зі своєю коханою не звертає уваги на замітки в пресі, проте історія зі святами є організованою кампанією з цькування.

"Що стосується тієї історії з новорічними вогниками. Це була організована кампанія з цькуванню Костянтина Львовича Ернста. Вибрали гучні імена. Петицію проплачено, за гроші піднімали цю історію. Не хочу називати замовників, але знаю, які сили це затіяли", – сказав Галкін.

Алла Пугачова і Максим Галкін instagram / maxgalkinru

За словами шоумена, він давно звик, що ім'ям Пугачової користуються, щоб відвернути увагу від чогось.

"З минулого. А давайте-ка напишемо, що Пугачова на перон виїхала! Хоча в Інтернеті повно фото, де шанувальники зустрічають Аллу на пероні. Двадцять років її так зустрічають. А тут почалося. Падає трафік на сайтах, відразу починають писати, що Пугачова померла. Потім починають писати, що вона захворіла. Ми вже не звертаємо уваги", – підсумував Галкін.

Алла Пугачова і Максим Галкін Фото: instagram / maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі поширили інформацію, що замість Пугачової в новорічному шоу знялася Софія Ротару, з якою примадонна все життя боролася.

На тлі цієї новини експерти почали висловлювати свою думку. Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян назвав це спланованим ходом. А продюсер Максим Фадєєв похвалив Пугачову, зазначивши, що їй "вистачило розуму".

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