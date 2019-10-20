"Є відносини!" Камінська закрутила роман після розлучення

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, закрутила новий роман.

Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі "Світське життя". Однак зазначимо, що ім'я обранця зірка поки тримає в секреті (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є відносини. Як каже моя колега, щастя любить тишу", — сказала Камінська.

Слава Камінська Фото з Instagram

Разом з тим співачка не виключає, що може вийти заміж не тільки в четвертий, але і в п'ятий раз.

"Якщо поруч зі мною буде чоловік, який не буде мені підходити, то буде і п'ятий, і шостий", — зізналася Слава.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Слава Камінська розлучилася з чоловіком, ставши однією з найбільш обговорюваних співачок на деякий час. Після розриву вона почала тішити шанувальників пікантними знімками.

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