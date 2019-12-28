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28 грудня • оновлено в 11:41
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Виходить заміж? Камінська заінтригувала шанувальників фото у весільній сукні

1.2т
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Українська співачка та солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська заінтригувала шанувальників новим знімком.

Так, на ньому зірка позувала у весільній сукні та фаті. Відповідне фото Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська

Слава Камінська

Фото: instagram/babaslavka

"Добрий вечір", — коротко підписала знімок співачка.

Слава Камінська

Слава Камінська

Фото: instagram/babaslavka

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники почали питати, чи виходить Камінська знову заміж. Деякі навіть привітали її з цим.

Виходить заміж? Камінська заінтригувала шанувальників фото у весільній сукні
Виходить заміж? Камінська заінтригувала шанувальників фото у весільній сукні
Виходить заміж? Камінська заінтригувала шанувальників фото у весільній сукні
Виходить заміж? Камінська заінтригувала шанувальників фото у весільній сукні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Слава Камінська та її чоловік — пластичний хірург Едгар Камінський, які в липні офіційно розлучилися, здивували пристрасним поцілунком на людях.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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