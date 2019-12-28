Виходить заміж? Камінська заінтригувала шанувальників фото у весільній сукні

Українська співачка та солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська заінтригувала шанувальників новим знімком.
Так, на ньому зірка позувала у весільній сукні та фаті. Відповідне фото Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Слава Камінська
Фото: instagram/babaslavka
"Добрий вечір", — коротко підписала знімок співачка.
Слава Камінська
Фото: instagram/babaslavka
Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники почали питати, чи виходить Камінська знову заміж. Деякі навіть привітали її з цим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Слава Камінська та її чоловік — пластичний хірург Едгар Камінський, які в липні офіційно розлучилися, здивували пристрасним поцілунком на людях.
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