Виходить заміж? Камінська заінтригувала шанувальників фото у весільній сукні

Українська співачка та солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська заінтригувала шанувальників новим знімком.

Так, на ньому зірка позувала у весільній сукні та фаті. Відповідне фото Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська Фото: instagram/babaslavka

"Добрий вечір", — коротко підписала знімок співачка.

Слава Камінська Фото: instagram/babaslavka

Зазначимо, що в коментарях до публікації шанувальники почали питати, чи виходить Камінська знову заміж. Деякі навіть привітали її з цим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Слава Камінська та її чоловік — пластичний хірург Едгар Камінський, які в липні офіційно розлучилися, здивували пристрасним поцілунком на людях.

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