Скинула сукню та оголила груди: Камінська вразила мережу гарячим фото

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка зараз відпочиває на Балі, вразила шанувальників гарячим фото.

На ньому зірка позувала в пікантному вигляді, спустивши сукню з плечей і залишивши її на талії, оголивши пишні груди. Відповідний знімок Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська Фото: instagram/babaslavka

"Минулий рік для мене виявився непередбачуваним і трохи змінив плани на найближче майбутнє. Але все в моєму житті завжди відбувається вчасно. Нові знайомства, несподівані зустрічі, подорожі, спонтанні рішення, зміни декорацій — перезавантаження! 2020 — це мій рік, рік Щура і я неймовірно рада, що він почався саме в цій точці планети! Немає нічого випадкового в цьому світі", — написала співачка.

Слава Камінська засвітила пишні груди Фото: instagram/babaslavka

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Камінської та засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Слави Камінської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Слава Камінська в пікантній фотосесії Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська сексуально позує на камеру Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська засвітила пишні груди Фото: instagram/babaslavka

Спокуслива Слава Камінська Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська у відвертому купальнику Фото: instagram/babaslavka

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська підігріла чутки про свій роман з популярним актором Павлом Вишняковим. Зараз зірки разом відпочивають на Балі.

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