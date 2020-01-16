Скинула сукню та оголила груди: Камінська вразила мережу гарячим фото

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка зараз відпочиває на Балі, вразила шанувальників гарячим фото.
На ньому зірка позувала в пікантному вигляді, спустивши сукню з плечей і залишивши її на талії, оголивши пишні груди. Відповідний знімок Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Слава Камінська
Фото: instagram/babaslavka
"Минулий рік для мене виявився непередбачуваним і трохи змінив плани на найближче майбутнє. Але все в моєму житті завжди відбувається вчасно. Нові знайомства, несподівані зустрічі, подорожі, спонтанні рішення, зміни декорацій — перезавантаження! 2020 — це мій рік, рік Щура і я неймовірно рада, що він почався саме в цій точці планети! Немає нічого випадкового в цьому світі", — написала співачка.
Слава Камінська засвітила пишні груди
Фото: instagram/babaslavka
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Камінської та засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Слави Камінської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Слава Камінська в пікантній фотосесії
Фото: instagram/babaslavka
Слава Камінська сексуально позує на камеру
Фото: instagram/babaslavka
Слава Камінська засвітила пишні груди
Фото: instagram/babaslavka
Спокуслива Слава Камінська
Фото: instagram/babaslavka
Слава Камінська у відвертому купальнику
Фото: instagram/babaslavka
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська підігріла чутки про свій роман з популярним актором Павлом Вишняковим. Зараз зірки разом відпочивають на Балі.
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