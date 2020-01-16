Головна Новини
16 січня • оновлено в 12:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Скинула сукню та оголила груди: Камінська вразила мережу гарячим фото

1.7т
Читати матеріал російською

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка зараз відпочиває на Балі, вразила шанувальників гарячим фото.

На ньому зірка позувала в пікантному вигляді, спустивши сукню з плечей і залишивши її на талії, оголивши пишні груди. Відповідний знімок Камінська опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Слава Камінська

Слава Камінська

Фото: instagram/babaslavka

"Минулий рік для мене виявився непередбачуваним і трохи змінив плани на найближче майбутнє. Але все в моєму житті завжди відбувається вчасно. Нові знайомства, несподівані зустрічі, подорожі, спонтанні рішення, зміни декорацій перезавантаження! 2020 це мій рік, рік Щура і я неймовірно рада, що він почався саме в цій точці планети! Немає нічого випадкового в цьому світі", — написала співачка.

Слава Камінська засвітила пишні груди

Слава Камінська засвітила пишні груди

Фото: instagram/babaslavka

Новини
Зірка "Універу" показала голі груди та сідниці на пікантних фото

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Камінської та засипали її компліментами.

Скинула сукню та оголила груди: Камінська вразила мережу гарячим фото
Скинула сукню та оголила груди: Камінська вразила мережу гарячим фото
Скинула сукню та оголила груди: Камінська вразила мережу гарячим фото

Пропонуємо подивитися й на інші гарячі фото Слави Камінської, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Слава Камінська в пікантній фотосесії

Слава Камінська в пікантній фотосесії

Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Слава Камінська сексуально позує на камеру

Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська засвітила пишні груди

Слава Камінська засвітила пишні груди

Фото: instagram/babaslavka

Спокуслива Слава Камінська

Спокуслива Слава Камінська

Фото: instagram/babaslavka

Слава Камінська у відвертому купальнику

Слава Камінська у відвертому купальнику

Фото: instagram/babaslavka

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська підігріла чутки про свій роман з популярним актором Павлом Вишняковим. Зараз зірки разом відпочивають на Балі.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги