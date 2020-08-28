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Камінська розповіла, як пережити важке розлучення

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
3,2 т.
Камінська розповіла, як пережити важке розлучення

Камінська розповіла, як пережити важке розлучення (Instagram Слави Камінської).

Українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла, як пережила розлучення з пластичним хірургом Едгаром. А також дала поради жінкам, як не "зламатися" після важкого розставання.

Про це йшла мова в інтерв'ю сайту ТСН.ua. За словами артистки, рішення розлучитися прозвучало від її екскоханого. Камінській тоді не залишалося нічого, окрім як змиритися з ним, адже пара вже не раз намагалася врятувати свою сім'ю. Співачка також зізналася, що перший час після розлучення була ображена на колишнього чоловіка, однак зараз вони перебувають в хороших відносинах.

"Деякі звинувачують нас, що про розлучення ми думали протягом 2-х років, але, чесно зізнатися, для мене це все сталося одним днем. Другий шанс наші відносини отримали ще у 2017-му, коли, за кілька кроків до розставання, ми зупинилися, змогли поговорити й відпустити образи. А фінальне рішення розійтися було озвучено в односторонньому порядку, і мені залишалося тільки прийняти такий вибір мого вже колишнього чоловіка... Зараз ми в дуже комфортних теплих відносинах. Чесно кажучи, сталося це не відразу. Ви знаєте, я жінка імпульсивна та емоційна, іноді давала волю образам. Але, мудрість приходить з досвідом, і я більш ніж щаслива тому, в якій точці знаходяться наші з Едгаром відносини зараз", – розповіла Камінська.

Слава Камінська з колишнім чоловіком Едгаром (Instagram Слави Камінської)

Слава Камінська з колишнім чоловіком Едгаром (Instagram Слави Камінської)

Співачка також дала поради жінкам про те, як пережити розлучення і не "зламатися".

"Розставання потрібно пережити, переплакала, перестраждати – дозвольте собі бути слабкою якийсь час. Не відмовляйтеся від допомоги близьких, не бійтеся здатися занадто вразливою або відкритою. А потім уявіть, якою ви бачите себе через п'ять років, особливо поруч з дітьми. Напевно, що не депресивною матір'ю-одиначкою, а щасливою жінкою, і в нових відносинах. А це, в першу чергу, робота над собою – зі своїми думками, вчинками, цілями та бажаннями. Розлучення – це не кінець світу. Так, це стрес, так, це дуже боляче, але це хороший інструмент для переосмислення багатьох речей", – підсумувала вона.

Нагадаємо: Слава Камінська та Едгар жили в шлюбі з 2014 року. У пари двоє дітей: донька Лаура народилася 6 грудня 2015 року, син Леонард – 13 грудня 2014 року.

Слава Камінська з дітьми (Instagram Слави Камінської)

Слава Камінська з дітьми (Instagram Слави Камінської)

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави та Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік та жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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