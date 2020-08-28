Камінська розповіла, як пережити важке розлучення

Українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська розповіла, як пережила розлучення з пластичним хірургом Едгаром. А також дала поради жінкам, як не "зламатися" після важкого розставання.

Про це йшла мова в інтерв'ю сайту ТСН.ua. За словами артистки, рішення розлучитися прозвучало від її екскоханого. Камінській тоді не залишалося нічого, окрім як змиритися з ним, адже пара вже не раз намагалася врятувати свою сім'ю. Співачка також зізналася, що перший час після розлучення була ображена на колишнього чоловіка, однак зараз вони перебувають в хороших відносинах.

"Деякі звинувачують нас, що про розлучення ми думали протягом 2-х років, але, чесно зізнатися, для мене це все сталося одним днем. Другий шанс наші відносини отримали ще у 2017-му, коли, за кілька кроків до розставання, ми зупинилися, змогли поговорити й відпустити образи. А фінальне рішення розійтися було озвучено в односторонньому порядку, і мені залишалося тільки прийняти такий вибір мого вже колишнього чоловіка... Зараз ми в дуже комфортних теплих відносинах. Чесно кажучи, сталося це не відразу. Ви знаєте, я жінка імпульсивна та емоційна, іноді давала волю образам. Але, мудрість приходить з досвідом, і я більш ніж щаслива тому, в якій точці знаходяться наші з Едгаром відносини зараз", – розповіла Камінська.

Слава Камінська з колишнім чоловіком Едгаром (Instagram Слави Камінської)

Співачка також дала поради жінкам про те, як пережити розлучення і не "зламатися".

"Розставання потрібно пережити, переплакала, перестраждати – дозвольте собі бути слабкою якийсь час. Не відмовляйтеся від допомоги близьких, не бійтеся здатися занадто вразливою або відкритою. А потім уявіть, якою ви бачите себе через п'ять років, особливо поруч з дітьми. Напевно, що не депресивною матір'ю-одиначкою, а щасливою жінкою, і в нових відносинах. А це, в першу чергу, робота над собою – зі своїми думками, вчинками, цілями та бажаннями. Розлучення – це не кінець світу. Так, це стрес, так, це дуже боляче, але це хороший інструмент для переосмислення багатьох речей", – підсумувала вона.

Нагадаємо: Слава Камінська та Едгар жили в шлюбі з 2014 року. У пари двоє дітей: донька Лаура народилася 6 грудня 2015 року, син Леонард – 13 грудня 2014 року.

Слава Камінська з дітьми (Instagram Слави Камінської)

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави та Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік та жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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