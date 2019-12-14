Камінська оголилася для чоловічого глянцю: гаряче фото

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська знялася в календарі Drive Time на 2020 рік для чоловічого журналу XXL.

Відповідним знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж численних шанувальників.

Фото: instagram / babaslavka

"Липень – моя місяць", – підписала зірка під календарем, для якого знялася, демонструючи саме цей місяць року.

Слава Камінська для чоловічого журналу instagram / babaslavka

Шанувальники прийшли в захват від відвертого знімка Камінської, яка позує у відвертій білизні.

"Просто красуня", "Слава, божественно, красуня", "Срамота", "Гарнюня", "Ух", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також для журналу XXL знялися українські спортсменки Марина Бех-Романчук та Анна Різатдінова.

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