Камінська оголилася для чоловічого глянцю: гаряче фото

Українська співачка і солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська знялася в календарі Drive Time на 2020 рік для чоловічого журналу XXL.
Відповідним знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж численних шанувальників.
Фото: instagram / babaslavka
"Липень – моя місяць", – підписала зірка під календарем, для якого знялася, демонструючи саме цей місяць року.
Слава Камінська для чоловічого журналу
instagram / babaslavka
Шанувальники прийшли в захват від відвертого знімка Камінської, яка позує у відвертій білизні.
"Просто красуня", "Слава, божественно, красуня", "Срамота", "Гарнюня", "Ух", – відреагували шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, також для журналу XXL знялися українські спортсменки Марина Бех-Романчук та Анна Різатдінова.
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