Українська співачка Настя Каменських заявила, що весілля з репером Потапом нічого не змінило в їх стосунках, а штамп у паспорті не грає для них ролі.

Таке зізнання артистка зробила в інтерв'ю виданню Караван.

Настя Каменських і Потап Instagram @kamenskux

Так, за словами Каменських, вони вирішили розсекретити свій роман, щоб порадувати шанувальників:

"Штамп у паспорті для нас з Олексієм особливо нічого не значив. Ми як любили, так і любимо один одного. Ми оберігали наше кохання й вирішили відкрити почуття, щоб порадувати шанувальників, які так цього чекали. До того ж весілля – це вчудовий привід, щоб зібрати всіх близьких і друзів розділити з нами щастя. Ми щасливі і закохані!"

Настя Каменських і Потап Instagram @kamenskux

Крім того, за словами співачки, вона намагається поєднувати кар'єру й роль дружини:

"Льоші дуже важливо відчувати турботу, і зі мною він її знайшов. Не дивлячись на мій графік, я намагаюся встигати все: і на червону доріжку сходити, і премію отримати, і їжу приготувати. Готую найчастіше щось з меню правильного харчування, щоб возити з собою в контейнерах, – парові котлетки, наприклад. Моя фірмова страва – італійська паста – з'являється на столі у свята або коли приходять гості. Для мене сім'я завжди на першому місці. Тому, незважаючи на наш графік, ми намагаємося влаштовувати сімейні посиденьки. Запрошуємо на вихідні рідних і друзів, і я годую всіх смачною пастою або овочевий лазаньєю власного приготування ".

Настя Каменських і Потап Instagram @kamenskux

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських показала яскраве відео зі свого відпочинку. На ньому вона танцювала на пляжі в купальнику. Шанувальникам артистки дуже сподобався ролик і вони залишили десятки компліментів артистці.

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