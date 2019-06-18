Каменських засвітила розкішний бюст на дівич-вечорі: гарячі кадри

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за реперпа Олексія Потапенка (Потап), викликала ажіотаж серією знімків із дівич-вечора.

Вона позувала в образі королеви з короною на голові й у білому піджаку, засвітивши пишні груди і підтягнуті ноги, а фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я так рада, що мене оточують щирі та люблячі люди! Саме вони зробили для мене це неймовірне свято! Мої дівчатка, які продумали все до дрібниць: починаючи від неймовірної стилізації, розваг і солодощів, закінчуючи шикарним президентським номером у Hyatt Regency з приголомшливо красивою терасою! Я вирішила поділитися з вами цим веселим днем та показати, як же ми провели дівич-вечір", – розповіла Каменських під одним із фото.

Шанувальникам дуже сподобався її образ. Багато хто заявив, що вона схожа на культову співачку Шер.

"На Шер тут схожа", "Корону зняти на ніч забула", "Королева", "Принцеса", "Схожа на Шер. Але макіяж цей старить", "Забагато фотошопу", "Мадонна", – написали шанувальники.

Щаслива Настя Каменських instagram/kamenskux

Настя Каменських в пікантній позі instagram/kamenskux

Настя Каменських в піджаку instagram/kamenskux

instagram/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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