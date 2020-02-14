Каменських викликала ажіотаж у мережі гарячим кліпом: відео

Українська співачка Настя Каменських (NK) представила новий кліп "Lollipop", в якому знялася разом з іспанським співаком Хуаном Маганом.

Відео було опубліковано на офіційному каналі артистки на YouTube.

Настя Каменських Instagram @kamenskux

"Велика гордість попрацювати з Хуаном Маганом, який визнаний у всьому світі за його вагому роль у розвитку жанру "Electro Latino" і співпрацював з такими артистами як: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio", – поділилася Настя .

Настя Каменських кадр з відео

Крім того, співачка зазначила, що в кліпі розказана історія закоханих, яких розділяє відстань, але зближує пристрасть:

"Цей кліп, ми випустили в День святого Валентина, і надихаємо кожного любити. Де б ви не були. Це історія закоханих сердець, яких розділяє відстань, але так зближує любов і пристрасть. "Lollipop" – це про пристрасть і палку любов, присвячується всім закоханим".

У кліпі Каменських з'являється в спокусливих образах, які вигідно підкреслюють її шикарну фігуру: яскравому комбінезоні, шкіряних міні-сукнях, а також ефектному вбранні з пір'ям.

Настя Каменських кадр з відео

Настя Каменських кадр з відео

Відео припало до душі шанувальникам зірки і викликало бурхливу реакцію в мережі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських розбурхала шанувальників спокусливим фото з відпочинку в Мексиці.

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