"Що ти зі мною зробила?" Каменських відкрила інтимний секрет про Потапа

Українська співачка Настя Каменських (NK) розповіла, що її чоловік, репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап), любить поспати і за своїм типом відноситься до сов.

Але, як зізналася артистка, вона привчила коханого раніше лягати спати. Адже вона жайворонок і обожнює прокидатися о п'ятій ранку. Про це Каменських розповіла в інтерв'ю програмі "Світське життя" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Нещодавно ми зайшли в спальню о 8 годині вечора і він каже: "Що ти зі мною зробила? Я був нормальний хлопець. Тепер я заходжу до спальні і для мене це нормально — о 8 вечора я вже хочу спати", — поділилася Настя.

Настя Каменських і Потап Фото з Instagram

Також Каменських зізналася, що вони з Потапом майже щоранку бігають в ботсаду імені Гришка, і люди не соромляться фотографувати їх прямо під час пробіжки. Але, за словами співачки, їх з чоловіком це не ображає, оскільки їм подобається, що вони несуть спорт в маси.

Настя Каменських, Потап і Андрій Хомицький Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських заявила, що вона не вагітна, але дуже хотіла б зараз знаходитися в цікавому положенні.

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