Каменських в прозорій сукні викликала ажіотаж в мережі

Українська поп-діва Настя Каменських розбурхала шанувальників спокусливим образом на національній музичній премії "Золота Жар-птиця".
Вона показала на своїй сторінці в Instagram серію знімків, на яких позує в облягаючій чорній сукні з абсолютно прозорою спідницею і шкіряному жакеті, додавши до вбрання окуляри власної фірми.
"Яскравий вечір на премії "Золота Жар-Птиця". Так приємно, що в нашій країні цінують і відзначають музику Made in Ukraine", – підписала Каменських під одним з фото.
Шанувальникам дуже сподобалося вбрання співачки. Однак на різних знімках її почали плутати з іншими знаменитостями.
"Красуня ... тобі дуже личить", "Хочу бути крутим, як Настя", "Розкішна", "Шикарна", "Це Анна Сєдокова", "Схожа на Кім", "Аріана Гранде, це ти", "На фото є схожість з Жанною Фріске", – написали користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман.
У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом на відпустку до Італії.
Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадує обручку.
Згодом Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки.
Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
Також діва у весільній сукні заінтригувала шанувальників.
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