Каменських в прозорій сукні викликала ажіотаж в мережі

Українська поп-діва Настя Каменських розбурхала шанувальників спокусливим образом на національній музичній премії "Золота Жар-птиця".

Вона показала на своїй сторінці в Instagram серію знімків, на яких позує в облягаючій чорній сукні з абсолютно прозорою спідницею і шкіряному жакеті, додавши до вбрання окуляри власної фірми.

"Яскравий вечір на премії "Золота Жар-Птиця". Так приємно, що в нашій країні цінують і відзначають музику Made in Ukraine", – підписала Каменських під одним з фото.

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Шанувальникам дуже сподобалося вбрання співачки. Однак на різних знімках її почали плутати з іншими знаменитостями.

"Красуня ... тобі дуже личить", "Хочу бути крутим, як Настя", "Розкішна", "Шикарна", "Це Анна Сєдокова", "Схожа на Кім", "Аріана Гранде, це ти", "На фото є схожість з Жанною Фріске", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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