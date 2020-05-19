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19 травня • оновлено в 19:00
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Каменських показала спокусливі фото на карантині

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Українська співачка Настя Каменських (NK) порадувала шанувальників новими спокусливими фото. На них вона позувала сидячи на ліжку в білій сорочці, демонструючи стрункі ноги.

Знімки Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

"Богиня", "Шалено красива", "Королева", "Ти дуже сексуальна, обожнюю тебе, душа моя", "Така красива", "Анастасія, ти прекрасна", "Наша улюблена кучеряшка", "Кохана дівчина, ти стаєш з кожним днем", - коментують фото в мережі.

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

Каменських показала спокусливі фото на карантині

instagram.com/kamenskux

Як раніше писав OBOZREVATEL, українська співачка Настя Каменських презентувала новий романтичний кліп на пісню "Спогади", який викликав бурхливі емоції у її шанувальників.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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