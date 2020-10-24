Каменських без макіяжу показала ранкові обійми коханого

Obozrevatel
Obozrevatel
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Каменських без макіяжу показала ранкові обійми коханого

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася ранковим знімком з коханим чоловіком.

У Instagram-акаунті артистка опублікувала зворушливе фото з чоловіком Потапом. У кадрі зірка постала без макіяжу в обіймах коханого.

"Мій добрий ранок. Кохання починається так кожен день", – підписала кадр співачка.

Настя Каменських поділилася ранковим знімком з чоловіком Потапом.

Зворушливий знімок прокоментував і репер Потап, залишивши зірці смайли-сердечка.

Шанувальники Каменських зворушилися знімком з Потапом і повідомили, що вони красива пара. Деякі фанати навіть помітили по погляду зірки, що вона щаслива.

"А погляд який щасливий! Будь завжди такою", "Найкращі", "Ви дуже красива пара", –писали фоловери в Instagram.

Шанувальники Каменських зворушилися знімком з Потапом.
Фанати повідомили, що Каменських і Потап красива пара.
Шанувальники засипали Каменських позитивними коментарями.
Фанатам сподобалося ранкове фото Каменських з Потапом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Каменскіх поділилася секретом стосунків з Потапом.

Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)