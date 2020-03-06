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6 березня • оновлено в 05:55
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Кайлі Дженнер засвітила фігуру в прозорій сукні

1.1т
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Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер засвітила сексуальну фігуру. Так, вона позувала в прозорій сукні, прикривши груди руками.

Фото Дженнер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Кайлі Дженнер засвітила фігуру в прозорій сукні

instagram.com/kyliejenner

another day another slay 🧡💕

Публікація від Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Кайлі Дженнер засвітила фігуру в прозорій сукні

instagram.com/kyliejenner

Зазначимо, що модель часто публікує відверті фото, ніж радує свою багатомільйонну аудиторію.

Кайлі Дженнер засвітила фігуру в прозорій сукні

instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер засвітила фігуру в прозорій сукні

instagram.com/kyliejenner

Кайлі Дженнер засвітила фігуру в прозорій сукні

instagram.com/kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не випустила груди.

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Автор
Марія Дідик
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