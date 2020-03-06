Кайлі Дженнер засвітила фігуру в прозорій сукні

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер засвітила сексуальну фігуру. Так, вона позувала в прозорій сукні, прикривши груди руками.
Фото Дженнер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner
Зазначимо, що модель часто публікує відверті фото, ніж радує свою багатомільйонну аудиторію.
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner
instagram.com/kyliejenner
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не випустила груди.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!