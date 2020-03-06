Кайлі Дженнер засвітила фігуру в прозорій сукні

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер засвітила сексуальну фігуру. Так, вона позувала в прозорій сукні, прикривши груди руками.

Фото Дженнер розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

Зазначимо, що модель часто публікує відверті фото, ніж радує свою багатомільйонну аудиторію.

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі Дженнер вразила шанувальників епатажним вбранням, з якого мало не випустила груди.

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