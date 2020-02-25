Російський музичний продюсер Йосип Пригожин висловився про міжнародний пісенний конкурс Євробачення.

Так, за його словами, цей захід потрібен лише артистам, які ще не досягли великих успіхів. Він додав, що співак, який себе поважає, не стане брати участь в Євробаченні, адже конкурс далекий від сучасних трендів. Про це пише URA.RU.

Йосип Пригожин Фото: aif.ru

"Конкурс був би корисним для Панайотова. Він – великий артист, хороший, талановитий. Йому не вистачає цього піару, а якби пішла Zivert, то їй це не потрібно. Вона – номер один, якщо брати хіт-парад. Навіщо їй Євробачення? Щоб впасти нижче плінтуса? Я вважаю, що Євробачення – це телевізійна фантазія на тему музики, яка ніяк не впливає на індустрію і не має нічого спільного з сучасними трендами", – висловився продюсер.

Олександр Панайотов і Zivert

Зазначимо, що за інформацією інформагентства, в шорт-листі артистів, які претендують на участь в міжнародному музичному конкурсі Євробачення-2020 від Росії, потрапили Zivert, група Little Big, Поліна Гагаріна, Олександр Панайотов та Ольга Бузова. Також серед кандидатів був й казахстанський співак Дімаш. Пізніше артист сам відмовився від можливої участі, пояснивши своє рішення тим, що він патріот своєї країни.

Zivert, Олександр Панайотов, Поліна Гагаріна, Ольга Бузова і група Little Big

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський композитор Ігор Крутой назвав артиста, який, на його думку, міг би представити країну на пісенному конкурсі Євробачення у 2020 році.

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