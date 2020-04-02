Російський продюсер, чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин 2 квітня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 51 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує побачити, як продюсер виглядав у молодості, коли в нього була інша стрижка (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Йосип Пригожин instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин народився 2 квітня 1969 року в Махачкалі, Дагестан. У різні роки Пригожин був продюсером Валерії, Вахтанга Кікабідзе, Олександра Маршала, Миколи Носкова, Христини Орбакайте, Авраама Руссо, Дідюлі та багатьох інших.

Мало хто знає, що у 80-90-х Пригожин сам співав і їздив з гастролями по СРСР, він також випустив аудіокасету з записом своїх пісень. За його словами, він залишив кар'єру виконавця, тому що не знайшов образ, який міг би зацікавити публіку.

Валерія стала третьою дружиною Йосипа Пригожина і, як він сам стверджує, його першим справжнім коханням.

До цього він був одружений на домогосподарці із забезпеченої московської сім'ї, а потім його дружиною стала менеджер з підбору артистів Лейла Фаттахова.

У Пригожина троє дітей: син Дмитро Пригожин (народився в 1989 році) і донька Даная Пригожина (народилася в 1997 році) від першого шлюбу, і донька Єлизавета Пригожина від другого, їй зараз 21 рік.

Йосип Пригожин і його перша дружина Олена Соколова 24smi.org

Йосип Пригожин і його друга дружина Лейла Фаттахова 24smi.org

Йосип Пригожин з дітьми Данаєю і Дмитром 24smi.org

Разом з Валерією Пригожин виховує трьох дітей від попереднього шлюбу співачки – Анну, Артема і Арсенія Шульгіних.

Пропонуємо побачити, яким був Йосип Пригожин у молодості, зі стрижкою "з волоссям":

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям" instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин "з волоссям" instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям" instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям" instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям" instagram.com/prigozhin_iosif

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядає син Валерії, який розбився з дівчиною на "Ягуарі".

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