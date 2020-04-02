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2 квітня • оновлено в 06:45
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Йосип Пригожин святкує 51: як чоловік Валерії виглядав з волоссям у молодості

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Російський продюсер, чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин 2 квітня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 51 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує побачити, як продюсер виглядав у молодості, коли в нього була інша стрижка (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин народився 2 квітня 1969 року в Махачкалі, Дагестан. У різні роки Пригожин був продюсером Валерії, Вахтанга Кікабідзе, Олександра Маршала, Миколи Носкова, Христини Орбакайте, Авраама Руссо, Дідюлі та багатьох інших.

Мало хто знає, що у 80-90-х Пригожин сам співав і їздив з гастролями по СРСР, він також випустив аудіокасету з записом своїх пісень. За його словами, він залишив кар'єру виконавця, тому що не знайшов образ, який міг би зацікавити публіку.

Счастливы вместе!

Допис, поширений iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

Валерія стала третьою дружиною Йосипа Пригожина і, як він сам стверджує, його першим справжнім коханням.

До цього він був одружений на домогосподарці із забезпеченої московської сім'ї, а потім його дружиною стала менеджер з підбору артистів Лейла Фаттахова.

У Пригожина троє дітей: син Дмитро Пригожин (народився в 1989 році) і донька Даная Пригожина (народилася в 1997 році) від першого шлюбу, і донька Єлизавета Пригожина від другого, їй зараз 21 рік.

Йосип Пригожин і його перша дружина Олена Соколова

Йосип Пригожин і його перша дружина Олена Соколова

24smi.org

Йосип Пригожин і його друга дружина Лейла Фаттахова

Йосип Пригожин і його друга дружина Лейла Фаттахова

24smi.org

Йосип Пригожин з дітьми Данаєю і Дмитром

Йосип Пригожин з дітьми Данаєю і Дмитром

24smi.org

Разом з Валерією Пригожин виховує трьох дітей від попереднього шлюбу співачки – Анну, Артема і Арсенія Шульгіних.

Пропонуємо побачити, яким був Йосип Пригожин у молодості, зі стрижкою "з волоссям":

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям"

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям"

instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин "з волоссям"

Йосип Пригожин "з волоссям"

instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям"

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям"

instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям"

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям"

instagram.com/prigozhin_iosif

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям"

Йосип Пригожин у молодості "з волоссям"

instagram.com/prigozhin_iosif

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядає син Валерії, який розбився з дівчиною на "Ягуарі".

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особи
Валерія Пригожина Йосип Пригожин
Місце
Росія
Теги
стрижка зачіска день народження люди шоу-бизнес зірки шоу
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