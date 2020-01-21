"Йому начхати!" Який вигляд має син померлого Кріса Кельмі й чому його ненавидить рідний дядько

Російський музикант Кріс Кельмі помер 1 січня 2019 року. У артиста залишився єдиний син Крістіан, з яким у брата зірки Євгена Сусліна зараз напружені стосунки.

Як повідомляє "Собеседник", саме сина Кельмі Суслін звинувачує в тому, що пісні музиканта забувають. Адже, як передає видання, все своє майно, зокрема й права на творчість, Кріс заповідав єдиному синові – 31-річному Крістіану.

Кріс Кельмі КП

"Кріс незадовго до смерті хотів відродити свій гурт "Рок-Ателье". Коли брата не стало, я запропонував Крістіану реалізувати цей проєкт, оскільки саме він є єдиним правонаступником. Причому наші розмови вже переросли в юридичні відносини, залишалося тільки доопрацювати договір і підписати його. Ба більше, наші музиканти вже почали репетирувати, була домовленість з деякими телеканалами щодо виступу гурту. Але останньої миті Крістіан просто зник – перестав відповідати на дзвінки та повідомлення", – говорить Суслін.

Син Кріса Кельмі Крістіан ВКонтакті @kr1st1an_k

За словами Сусліна, відродити творчість Кельмі хотів не тільки він:

"Кілька місяців тому мені зателефонував відомий продюсер, з яким ми знайомі багато років. Він сказав, що хоче створити кавер на пісню "Ночное рандеву" разом із колишньою солісткою гурту "Непара". Я йому дав номер Крістіана, але попередив, що навряд чи щось з цього вийде. Через два тижні цей продюсер написав: "Жень, ти як у воду дивився! Коли я дотелефонувався до Крістіана з десятої спроби, ми з ним мило поговорили, він сказав, що ми все обов'язково зробимо, а потім просто взяв і зник". Зважаючи на все, синові просто начхати на пам'ять батька. Мені не соромно за свої слова, я за них відповідаю".

Кріс Кельмі Wday.ru

Крім того, брат артиста хвилюється, що хлопець так і не виконав останню волю Кельмі:

"Кріс заповідав синові розвіяти його прах над Карибським морем, адже він дуже любив Домінікану. Крістіан хотів цього, але я з ним розмовляв на початку червня минулого року, і на той час останнє бажання Кріса так і не було виконано. Крістіан пояснив це тим, що в нього виникли труднощі з оформленням документів для вивезення праху, а також були фінансові проблеми – адже потрібно було купити путівку, поїхати за кордон. Мабуть, для спадкоємця мого брата це все було складно. Оскільки зараз ми з Крістіаном не спілкуємося, я не знаю, чи виконав він волю свого покійного батька".

Кріс Кельмі Sputnik

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, який вигляд зараз має єдиний син Кріса Кельмі Крістіан.

Син Кріса Кельмі Крістіан ВКонтакті @kr1st1an_k

Син Кріса Кельмі Крістіан ВКонтакті @kr1st1an_k

Син Кріса Кельмі Крістіан ВКонтакті @kr1st1an_k

Син Кріса Кельмі Крістіан ВКонтакті @kr1st1an_k

Син Кріса Кельмі Крістіан ВКонтакті @kr1st1an_k

Син Кріса Кельмі Крістіан ВКонтакті @kr1st1an_k

Як писав раніше OBOZREVATEL, музикант і автор пісень, творець колективів "Високосное лето", "Рок-Ателье", учасник гурту "Автограф" Кріс Кельмі помер 1 січня 2019 року. На момент смерті артисту було 63 роки. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що співак помер через зупинку серця. Медики не змогли його реанімувати, коли прибули за адресою.

Популярність Крісу Кельмі принесли такі хіти, як "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Навіть більше, він написав музику до мультфільму "Пес в сапогах".

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!