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16 грудня • оновлено в 10:30
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"Його отруїли": спливла страшна версія смерті Децла

2.3т
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Причиною смерті 36-річного російського репера Децла (Кирила Толмацького) у лютому цього року могло стати отруєння.

Таку версію висловила учасниця "Битви екстрасенсів" Ірина Ігнатенко.

Децл

Децл

КП

Новини
Началова, Фріске, Децл: сплив зв'язок між трагічними смертями зірок

Так, жінка заявила, що смерть Децла була насильницькою:

"Як він помер? Його отруїли. Мені йдуть образи, але я не буду говорити про них на камеру".

Децл

Децл

Известия

Інший екстрасенс Дмитро Матєєв назвав ще одну версію смерті Децла. На думку Матєєва, багато хто бажав Децлу швидше вмерти.

"Причина смерті – його отруїли... Отруїли люди своїми думками і поглядами. Вони довели людину".

Децл

Децл

24 СМИ

Слова екстрасенса підтвердив і друг репера Роберт:

"Його труїли морально. Навряд чи хтось із нас хотів би прожити таке життя".

"Його отруїли": спливла страшна версія смерті Децла

кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Децл помер у ніч на 3 лютого після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.

  • Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.

  • Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

  • Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Однак розтин показав, що в організмі відсутні речовини.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Децл (Кирило Тлумацький)
Місце
Росія
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