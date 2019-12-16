"Його отруїли": спливла страшна версія смерті Децла

Причиною смерті 36-річного російського репера Децла (Кирила Толмацького) у лютому цього року могло стати отруєння.

Таку версію висловила учасниця "Битви екстрасенсів" Ірина Ігнатенко.

Децл КП

Так, жінка заявила, що смерть Децла була насильницькою:

"Як він помер? Його отруїли. Мені йдуть образи, але я не буду говорити про них на камеру".

Децл Известия

Інший екстрасенс Дмитро Матєєв назвав ще одну версію смерті Децла. На думку Матєєва, багато хто бажав Децлу швидше вмерти.

"Причина смерті – його отруїли... Отруїли люди своїми думками і поглядами. Вони довели людину".

Децл 24 СМИ

Слова екстрасенса підтвердив і друг репера Роберт:

"Його труїли морально. Навряд чи хтось із нас хотів би прожити таке життя".

кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Децл помер у ніч на 3 лютого після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.

Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.

Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Однак розтин показав, що в організмі відсутні речовини.

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