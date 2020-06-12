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12 червня • оновлено в 17:53
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Jerry Heil презентувала кліп на нову пісню. Відео

1.8т
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Українська співачка та авторка пісень Jerry Heil, яка минулого року прославилась завдяки хіту "Охрана, отмєна", випустила кліп на нову пісню під назвою Chewing.

За декілька годин ролик на пісню, яка дослівно перекладається як "Жування", зібрав понад 18 тисяч переглядів у YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Співачка зазначила, що її нова пісня про інтроверта "з елементами ASMR та MUKBANG (МОКБАН, МЕКБАН, МУКБАНГ)".

Jerry Heil представила кліп на нову пісню

Instagram Jerry Heil

Вона розповіла, що на карантині зрозуміла, як їй було добре наодинці з собою.

"Для інтроверта на карантині майже нічого не міняється! Тому що наш світ – інтернет: тікток, інстаграм, ютюб, вікіпедія накінець:laughing: Трошки трьопу, трошки хіп-хопу, попу!" – поділилася своїм внутрішнім станом Jerry Heil.

Артистка закликала фанатів відпустити свою "кукушечку" на волю і танцювати.

У кліпі зірка з'являється у різних образах: разом із кроликом, в костюмі хіміка, який проводить досліди. Вона навіть влаштувала віртуальні танці з друзями.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Jerry Heil вразила мережу пікантним фото в ліжку без білизни.

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