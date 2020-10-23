Ірина Шейк показала струнку фігуру в бікіні та захопила мережу

Російська модель Ірина Шейк, яка в липні 2019 року розійшлася з голлівудським актором Бредлі Купером, поділилася з шанувальниками пікантним фото в білизні.

Так, на ньому 34-річна зірка позувала в чорних бікіні та шовковому халаті від Versace. Свій образ вона доповнила туфлями на підборах з блискучим ремінцем. Модель знято без обличчя. Відповідний знімок опублікований на її сторінці в Instagram (фото дивіться нижче).

Пікантний знімок Ірини викликав захват шанувальників. Вони засипали знаменитість компліментами.

"За що нам така краса?", "Я легко впізнаю ці ноги", "Богиня", "Ірино, ти просто моя мрія", "Гарні ніжки, красуне", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк засвітилася на еротичних іграх з колегою-моделлю. Так, на знімку Стелла Максвелл схопила зірку за груди.