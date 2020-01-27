Ірина Отієва ридала від образи на Сєрова і Лоліту

Російська джазова виконавиця з вірменськими коріннями Ірина Отієва, яка покинула екрани багато років тому, ображається на більш успішних колег.
Про це вона відкрито говорить в рамках всіх інтерв'ю в останні роки.
Відзначається, що Отієва припинила виступати в кінці 1990-их років, зараз їй вже 61 рік і вона втратила близьких людей, страждає від алкоголізму, має вже зовсім не той голос, більш хрипкий.
Після відходу з шоу-бізнесу вона викладала, зараз живе на пенсію, вже купила собі місце на цвинтарі. З родичами спільну мову втрачено, вони нібито її "зрадили".
Вона скаржиться на відсутність роботи і погане ставлення колишніх колег, зокрема, Лариси Доліної, Лоліти, Олександра Сєрова, Ігоря Крутого, - за її словами, жоден з них не згадує про неї і не допомагає з роботою.
Найбільше образи на Лоліту і Сєрова, оскільки 11 років тому, на 50-річний ювілей Отієва запрошувала їх на свято, але вони не прийшли, що тільки сильніше занурило артистку в депресію.
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