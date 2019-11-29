"Інваліди мають заробляти": Борисова потрапила в скандал із глухими таксистами

Відома російська телеведуча Дана Борисова потрапила у скандал через вимогу маркувати автомобілі людей із порушенням слуху.
Під час прямої трансляції в Instagram вона розповіла, що стала клієнткою слабочуючої жінки-таксиста, через що в коментарях на неї посипався шквал критики.
Борисова потрапила в скандал через глухих таксистів
"Я подзвонила в "Яндекс. Таксі" і запитала, це взагалі правомірно? На машині, наприклад, немає розпізнавальних знаків. Вона ж не просто глуха – вона глухоніма, не вміє розмовляти. Мені на це сказали: "Інваліди теж мають заробляти" і жбурнули трубку", – говорила Борисова.
Дана Борисова зажадала маркувати машини з глухими
Фото: instagram / danaborisova_official
Після того, як її почали цькувати в соцмережах, телеведуча не стрималася і написала пост щодо свого висловлювання.
"Але у нас, як завжди, перебрешуть все на світі. У вчорашніх сторіз, я жодним чином не ображала глухих, і зараз я абсолютно не збираюся виправдовуватися. Вчора я підняла питання аж ніяк не про те, що інваліди мають право працювати, і навіть підкреслила сто разів, що мене це абсолютно не стосується. По-перше, йшлося про те, що на машині, якою управляє слабочуючий водій, неодмінно повинен бути відповідний знак, як, наприклад, в машині немовля або водій новачок", – зазначила вона.
Навколо Дани Борисової розгорівся скандал
Фото: instagram / danaborisova_official
За словами Борисової, це питання безпеки всіх транспортних засобів на дорозі, а не тільки конкретного водія.
"Вважаю, що служба таксі зобов'язана попереджати про цей делікатний момент в коментарі, коли викликаєш транспортний засіб. У людини завжди має бути вибір в ухваленні рішення, і теж можливі різні нюанси щодо вимог до перевезення. Вибір має бути у всіх. Якщо ж образила когось із вадами слуху, щиро перепрошую", – додала вона.
🙏✅Значіт так, мої дорогі 💯Не хотілося б обговорювати такі теми в кінці тижня, в початок розпродажів і чорної п'ятниці! ️😠Но у нас, як завжди, ВСЕ перебрешуть І перекрутити ВСЕ НА СВІТІ, і, на жаль це нормально 🤔Во вчорашніх сторіз, я жодним чином не ображав ГЛУХИХ, і зараз я АБСОЛЮТНО НЕ ЗБИРАЮСЯ виправдовує, а лише спокійно доношу свою думку, хто не розібравшись пише ідіотські коментарі 🙈🙈🙈Вчера я підняла питання аж ніяк не про те, що інваліди мають право працювати, і навіть підкреслила сто раз в сторіз, що мене це абсолютно не асается 😠✍️Во перше, мова йшла про те, що на машині якою управляє слабочуючих водій, НЕОДМІННО ПОВИНЕН БУТИ ВІДПОВІДНІ ЗНАК, як наприклад, в машині немовля або водій новачок .Це питання безпеки всіх засобів транспорту на дорозі 🚙🚗, а не тільки даного водія .Чому, цікаво, в Ашані на касах висить табличка що працює людина з обмеженими можливостями, і в ЦЬОМУ вИПАДКУ Я ЗАВЖДИ виявляючи особливу УВАГА, ПОВАГА і СТМПАТІІ,, і в моєму випадку це абсолютно щиро і щиро 👩Кроме того, ВВАЖАЮ, ЩО СЛУЖБА Т АКСИ зобов'язана ПОПЕРЕДЖАТИ ПРО ЦЕ делікатний момент в коментарі, коли викликаєш транспортний засіб .У людини завжди повинен бути вибір в ухваленні рішення, і теж можливі різні нюанси по вимогам до перевезення! ️ВИБОР ПОВИНЕН БУТИ У ВСІХ І ЦЕ НОРМАЛЬНО 😍💯✅Еслі ж образила кого то з вадами слуху, Щиро перепрошуємо 🙏🙏🙏Ну а здорових людей, які пишуть помиї не розібравшись, а лише б вилити своє загально невдоволення блокує ВІДРАЗУ ❌І маю на це ПОВНЕ ПРАВО, тому що у мене Є ВИБІР! ️Всех з початком чорної п'ятниці ️ # данаборісова # чернаяпятніца # правонавибор
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 липня Борисова відвідала Київ заради зйомок шоу "пацанки" і поділилася знімками біля пам'яток.
Вона спробувала говорити українською мовою, і під фото біля Монумента Незалежності на питання – "Чий Крим?", Борисова неоднозначно відповіла смайликом.
Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера після візиту телеведучої задався питанням, коли ж вони "перестануть шастати".
Росіяни також накинулися на Борисову з критикою щодо лояльного ставлення до України.
25 липня телеведучої заборонили відвідувати Україну терміном на три роки.
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