"Інваліди мають заробляти": Борисова потрапила в скандал із глухими таксистами

Відома російська телеведуча Дана Борисова потрапила у скандал через вимогу маркувати автомобілі людей із порушенням слуху.

Під час прямої трансляції в Instagram вона розповіла, що стала клієнткою слабочуючої жінки-таксиста, через що в коментарях на неї посипався шквал критики.

Борисова потрапила в скандал через глухих таксистів

"Я подзвонила в "Яндекс. Таксі" і запитала, це взагалі правомірно? На машині, наприклад, немає розпізнавальних знаків. Вона ж не просто глуха – вона глухоніма, не вміє розмовляти. Мені на це сказали: "Інваліди теж мають заробляти" і жбурнули трубку", – говорила Борисова.

Дана Борисова зажадала маркувати машини з глухими Фото: instagram / danaborisova_official

Після того, як її почали цькувати в соцмережах, телеведуча не стрималася і написала пост щодо свого висловлювання.

"Але у нас, як завжди, перебрешуть все на світі. У вчорашніх сторіз, я жодним чином не ображала глухих, і зараз я абсолютно не збираюся виправдовуватися. Вчора я підняла питання аж ніяк не про те, що інваліди мають право працювати, і навіть підкреслила сто разів, що мене це абсолютно не стосується. По-перше, йшлося про те, що на машині, якою управляє слабочуючий водій, неодмінно повинен бути відповідний знак, як, наприклад, в машині немовля або водій новачок", – зазначила вона.

Навколо Дани Борисової розгорівся скандал Фото: instagram / danaborisova_official

За словами Борисової, це питання безпеки всіх транспортних засобів на дорозі, а не тільки конкретного водія.

"Вважаю, що служба таксі зобов'язана попереджати про цей делікатний момент в коментарі, коли викликаєш транспортний засіб. У людини завжди має бути вибір в ухваленні рішення, і теж можливі різні нюанси щодо вимог до перевезення. Вибір має бути у всіх. Якщо ж образила когось із вадами слуху, щиро перепрошую", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 липня телеведучої заборонили відвідувати Україну терміном на три роки.

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